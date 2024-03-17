أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاحد بتاريخ 17/03/2024
الاسعار بصنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1654
بيع الدولار 1664
شراء السعودي 436
بيع السعودي 438