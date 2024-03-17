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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 206

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاحد بتاريخ 17/03/2024

الاسعار بصنعاء 

شراء الدولار               529

بيع الدولار                  531

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي             140

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1654

بيع الدولار                 1664

شراء السعودي             436

بيع السعودي                438

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