تعليمات جديدة للسلطات السعودية بشأن العمرة في رمضان أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم غارات أمريكية وبريطانية على الطائف وتدمير زوارق ومسيّرات حوثية ردا على ايقاف الحوالات المالية الى مناطقها.. سلطات الحوثيين تمنع صرف الحوالات الخارجية بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن خلل فني يخرج غازية مأرب عن الخدمة عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار ترامب: ''إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد'' أهم مزايا الجيل القادم من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أخطر زعيم عصابة ومحتال في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا منطقة الطائف في مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة بأربع غارات.
كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغًا عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن.
يأتي ذلك بينما تحدثت القيادة الأميركية الوسطى عن تدميرها 3 طائرات مسيّرة و5 زوارق مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر.
وقالت الهيئة البريطانية إنّها تلقّت "بلاغًا من سفينة تجارية عن وقوع انفجار على مقربة منها في أثناء وجودها على بُعد 85 ميلًا بحريًا باتجاه شرق عدن" في جنوب اليمن.
وأضافت الهيئة: "لم يتمّ الإبلاغ عن أي أضرار للسفينة والطاقم بخير"، مشيرةً إلى أن السفينة تتجه إلى وجهتها.
تدمير 5 زوارق ومسيرة للحوثيين
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم الأحد، تدمير 5 زوارق وطائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن أمس السبت، معتبرة ذلك "دفاعًا عن النفس".
وأضافت في بيان: "تم تحديد هذه الأسلحة باعتبارها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية".
كما أوضحت أنّ قواتها نجحت في اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها، في حين سقطت أخرى في البحر الأحمر على الأرجح، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن القريبة.
وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، بأنّ غارة أخرى استهدفت مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوبي اليمن.
ومنذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يشنّ الحوثيون سلسلة هجمات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، تطال السفن الإسرائيلية أو التي تنقل البضائع لإسرائيل ومنها، تضامنًا مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة عليه من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووسّع الحوثيون دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، مع شنّ الجيشين الأميركي والبريطاني غارات على اليمن في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ودفعت الهجمات على السفن الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
والخميس الماضي، توعّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بتوسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تُبحر في المحيط الهندي باتجاه رأس الرجاء الصالح الذي أصبح المسار البديل.