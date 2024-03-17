تعليمات جديدة للسلطات السعودية بشأن العمرة في رمضان أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم غارات أمريكية وبريطانية على الطائف وتدمير زوارق ومسيّرات حوثية ردا على ايقاف الحوالات المالية الى مناطقها.. سلطات الحوثيين تمنع صرف الحوالات الخارجية بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن خلل فني يخرج غازية مأرب عن الخدمة عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار ترامب: ''إذا لم أُنتخَب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد'' أهم مزايا الجيل القادم من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أخطر زعيم عصابة ومحتال في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن
أصدرت سلطات الحوثي بصنعاء تعليمات جديدة للبنوك وشركات الصرافة تتعلق بالحوالات الخارجية الواردة إلى المستفيدين داخل اليمن، ردا على بدء الحكومة الشرعية ايقاف تحويل الاموال من المحافظات المحررة الى مناطق الحوثيين.
وفي تعميم للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضى بمنع صرف الحوالات الخارجية (ويسترون يونيون، وموني جرام وما في حكمها) عبر أي وكيل للشركات والبنوك خارج مناطق سيطرة الجماعة، أو من الفروع التي لم يصرح لها البنك الخاضع للحوثيين.
وبدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين
وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.
واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.