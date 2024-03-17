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بعد استكمال صيانتها في عمّان.. وصول الطائرة سُقَطرى إلى مطار عدن الدولي

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_متابعات
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وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة الخطوط الجوية اليمنية من طراز إيرباص 320، قادمة من مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، بعد إجراء الصيانة اللازمة لها.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الخطوط اليمنية حاتم عثمان الشَّعبي، أن الطائرة أجريت لها صيانة ثقيلة استمرت على مدى شهر ونصف في العاصمة الأردنية عمّان، تحت إشراف ومتابعة فريق الصيانة والهندسة التابع للشركة.

وأشار إلى أن إدارة الصيانة والهندسة بالشركة جنّدت كوادرها الوطنية اليمنية لهذه المهمة من خلال تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع مزودي الخدمة، وتوفير جميع قطع الغيار والمواد المطلوبة، لإنجاز العمل الذي تأتي أهمية هذا الفحص بتجديد مقصورة الركاب بالكامل في هذا الفحص.

ونوه الشَّعبي إلى أن هذه الطائرة التي أطلق عليها إسم "سُقَطرى" كانت قد دخلت الخدمة في الخطوط الجوية اليمنية بنوفمبر 2018 وتعد ذات قدرة استيعابية عالية لعدد 180 مقعد، وتستخدمها الشركة برحلاتها لعدة خطوط.

وذكر الناطق الرسمي لليمنية أن الطائرة والمسماة سُقَطرى، تم وضع صورة على جسمها الخارجي من بيئة جزيرة سُقَطرى الخلابة بمناظرها وأشجارها النادرة، لتوجيه رسالة وطنية واضحة المعاني والأهداف بأهمية الجزيرة كمحمية طبيعية حيث صنفت اليونسكو سُقَطرى كموقع للتراث العالمي في عام 2008 ويتواجد بها العديد من النباتات والطيور والحيوانات النادرة التي لاتوجد إلا بها وكذلك شواطئها الجميلة لتكون وجهه رئيسية للسياحة.

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