بعد زيارة مفاجئة.. بن مبارك يوجه بإحالة ادارة مستشفى حكومي بالعاصمة عدن إلى التحقيق ويلوح باتخاذ إجراءات صارمة

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد بن مبارك، بإحالة إدارة مستشفى الامراض النفسية والعصبية بالعاصمة المؤقتة عدن، الى التحقيق نظراً للإهمال وتدهور الخدمات وعدم العناية بنزلاء المستشفى وسوء النظافة.

وقام بن مبارك بزيارة مفاجئة لرئيس ، اليوم السبت، الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية بمديرية دار سعد، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية، وذلك بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وألزم دولة رئيس الوزراء، وزير الصحة العامة والسكان، بمتابعة التحقيق والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم .. مؤكداً ان هذا التسيب والإهمال ليس مقبولاً ويجب وضع حداً له، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في أداء واجباتهم.

وطاف الدكتور احمد عوض بن مبارك، بعدد من اقسام المستشفى، وزار المرضى والنزلاء واطلع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تغذية وعلاجات ومراجعات طبية.. معبراً عن خيبة أمله جراء الإهمال الواضح والتردي غير اللائق في مستوى النظافة والعناية بالمرضى والغياب الجماعي لقيادة وكادر المستشفى.. مؤكداً ان الحكومة وعلى الرغم من رفع الموازنة التشغيلية للمستشفى لم ينتج عنها أي تحسن.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية " ان المشكلة ليست في الجوانب المالية فقط، بل في غياب الضمير المهني لدى البعض وتخليهم عن مسؤولياتهم وهذا نوع من الفساد الذي لن نتهاون فيه او نسمح به، ومثلما أكدت ان عنوان المرحلة لعمل الحكومة هو الشفافية والمساءلة وسنطبق ذلك على الجميع".

سير العمل في مستشفى الصداقة

الى ذلك اطلع رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم السبت، على سير العمل في مستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقام رئيس الوزراء وزير الخارجية، ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بجولة ميدانية شملت عدد من أقسام المستشفى بينها أقسام الطوارئ، والمختبرات، واستمع من الأطباء والمناوبين الى شرح حول الوضع القائم والخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى والمرضى.

كما زار اقسام رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدة العناية المركزة للأطفال وغيرها، وتعرف على الخدمات الصحية بعدد من المجالات والتخصصات المقدمة للمرضى من خلال استقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم الصحية وإعطاءهم العلاجات ومتابعة حالاتهم الصحية.

وتبادل رئيس الوزراء، الحديث مع المرضى ومرافقيهم والمترددين على المستشفى، الذين قدموا لدولته عدد من الملاحظات حول أداء المستشفى وما يواجهونه من صعوبات جراء القصور في الخدمات وغياب بعضها، وتغيب الأطباء عن أداء خدماتهم واغلاق بعض الأقسام والمختبرات.. حيث وجه بهذا الخصوص وزير الصحة العامة والسكان وإدارة المستشفى بأخذ الملاحظات والشكاوى بعين الاعتبار ووضع الحلول العاجلة لها، وموافاته بما تم اتخاذه.

وأكد على جميع المسؤولين، الاستماع الى شكاوى وملاحظات الناس والعمل على معالجتها أولاً بأول، ومن يتغافل عن ذلك سيتم محاسبته، لان الجميع معنيين بخدمة المواطنين وهو التزام أخلاقي ووطني وديني يجب التقيد به ومن لا يستطيع عليه ان يترك موقعه لشخص اكثر كفاءة واقتدار.

وشدد الدكتور احمد بن مبارك، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة في المستشفى بشكل افضل، وانتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض في عملهم ومحاسبة المقصرين.. مؤكداً انه من غير المقبول اغلاق بعض الأقسام في المستشفى او التغيب بدواعي الاجازة، فالمهن الإنسانية وملائكة الرحمة يجب ان يكونوا من اكثر الناس حرصاً والتزاماً بخدمة المرضى في كل وقت.

ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأجهزة المعطلة والالتزام بتحسين النظافة والمناوبة للطاقم الطبي.