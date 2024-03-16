   المبعوث الأممي يقدم صورة قاتمة لمجلس الأمن عن اليمن ويعلن عن مخاوفه من عودة الحرب

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قدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ، صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في البلد العربي، لافتا إلى أن عملية الوساطة باتت أكثر تعقيدا، وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم.
لكن غروندبرغ قال رغم ذلك، خلال إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن، إن الجهود مستمرة لوضع صيغة نهائية لخريطة طريق لحل الأزمة اليمنية.
كما أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، توجسه من تفجر حلقة جديدة من الحرب اليمنية، على ضوء التصعيد العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن واستمرار الهجمات الحوثية ضد السفن والضربات الغربية المضادة، وتجمد مساعيه التي كانت قاب قوسين من إعلان خريطة سلام يمني.
كما ثمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “هانس جروندبرج”، الدور العُماني الداعم لتحقيق سلام واستقرار دائم في اليمن، مؤكداً أنَّ الجهود العُمانية لا غنى عنها للمجتمع الدولي، لا سيما وأنَّها تؤكد على وحدة و استقرار اليمن نحو إقامة علاقات سلمية وطيدة بينه وبين سائر جيرانه ومحيطه.
وأبدى “هانس جروندبرج”، تفاؤله حول إمكانية تحقيق التقدم على صعيد المسيرة التفاوضية السلمية لسلطنة عُمان نحو إعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.