سالي حمادة تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان هذا العام؟

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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غابت الممثلة اليمنية المعروفة سالي حمادة، عن مسلسلات رمضان هذا العام.

وعلى صفحتها في فيسبوك كشفت سالي سبب غيابها.

وقالت في منشور- رصده محرر مأرب برس- بدأته بسؤال: اين أنتِ غائبة؟؟، أنها رزقت بطفلين ''توأم''.

وكتبت: ''ملكان يضيئان شمعتان في طريقي.. نحو آتٍ على يقينٍ بأنه سعيد''.