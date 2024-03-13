أول رد لجماعة الحوثي على الاجراءت العقابية المفروضة على حسابات الجماعة في منصة اكس

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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في أول رد لجماعة الحوثي على قرار إدارة منصة " اكس " الأكثر تداولا في العالم بإلغاء الشارة الزرقاء من موقع قناة المسيرة التابعة للحوثيين وعدد من قيادات الميلشيا من ابرزهم المتحدث الرسمي للميلشيا " يحي سريع " توعد القيادي الحوثي البارز والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء " حسين العزي" في منشور له على ذات المنصة بالمقاطعة الشاملة لمنصة " أكس" والمغادرة بأعداد مليونيه إلى منصة أخرى الى حين ابتكار منصة يمنية بديلة ومنافسة.

واعتبر " العزي " في منشوره الذي – رصده مأرب برس أن "أي استمرار في العبث بحسابات الثوار والمناضلين اليمنيين على منصة إكس سيدفعنا للقيام بالمقاطعة الشاملة للمنصة وستكون هي الخاسر الأول و المغادرة بأعداد مليونيه إلى منصة أخرى ريثما يتسنى للعقل اليمني ابتكار منصة يمنية بديلة ومنافسة"

ويمثل الغاء إدارة منصة " أكس " الشارة الزرقاء على موقع قناة المسيرة التابعة للحوثيين وعدد من قيادات الميلشيا اجراء عقابيا يهدف الى تقليص المساحة المتاحة للنشر وقد يعقبه الغاء وإيقاف الحسابات التي شملها اجراء الغاء الشارة الزرقاء .

ورحبت الحكومة الشرعية بهذا الاجراء من قبل إدارة منصة " اكس" حيث اعتبر وزير الاعلام والسياحة في الحكومة الشرعية الغاء إدارة منصة " أكس " الشارة الزرقاء على موقع قناة المسيرة التابعة للحوثيين وعدد من قيادات الميلشيا بانه يأتي استجابة لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي وجهت خطابات رسمية الى كافة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف حسابات جماعة الحوثي والقيادات التابعة لها كونها مصنفة كتنظيم إرهابي عالمي .