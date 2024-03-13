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رونالدو يوجه رسالة للجماهير بعد كارثة دوري أبطال آسيا

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة لجماهير الفريق "العالمي"، بعد خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وخسر نادي النصر أمام منافسه العين الإماراتي بركلات الترجيح (1-3)، عقب تعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلها في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ونشر رونالدو صورة للفريق، عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال مخاطبا المشجعين: "شكرا لدعمكم، سنجد طريقة للعودة بشكل أقوى، معا دائما".

وأهدر رونالدو عدة فرص خلال المباراة، ولكنه سجل هدفا ثمينا في الوقت القاتل في الدقيقة 118 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، إلا أن زملاءه أهدروا ثلاث ركلات ترجيحية، مقابل ركلة واحدة ترجمها "صاروخ ماديرا" إلى هدف أيضا، ليخرج الفريق "العالمي" من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

يذكر أن المخضرم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، شارك في 8 مباريات للنسخة الحالية لدوري أبطال ىسيا لكرة القدم، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة

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