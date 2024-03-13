في ليالي شهر رمضان المبارك وداخل بيوت الله.. عناصر الحوثي ترتكب أشد أنواع الإفساد في الأرض

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في محافظة ذمار بإقدام عناصر من جماعة الحوثي الانقلابية على تنفيذ حملة مداهمات واسعة استهدفت عددًا من المساجد اثناء اداء المصلين لصلاة التراويح.



وذكرت المصادر لمأرب برس بأن عناصر المليشيات باشروا عقب مداهمتهم للمساجد بإيقاف المصلين من صلاة التراويح وابلاغهم بمغادرة المساجد بإعتبار صلاة التراويح بدعه لايصح اداءها في المساجد.

المصادر افادت ايضاً بان العناصر الحوثية ابلغت المصلين بان لديها برنامجاً طائفياً سيتم اقامته في تلك المساجد بدلاً عن صلاة التراويح بصورة مستمرة طيلة ليالي ايام شهر رمضان المبارك .

الحملة الحوثيون ضد صلاة التراويح في ايام شهر رمضان المبارك طالت ايضاً مساجد العاصمة صنعاء حيث افادت مصادر محلية لمأرب برس بان المليشيات اقدمت اليوم الثلاثاء على اقتحام مسجد الصعيدي ومنع المصلين من اداء صلاة التراويح نشب على ذلك عراك بالأيدي فيما بين العناصر الحوثية والمواطنين تطور إلى تبادل إطلاق النار.



وتنتهك المليشيات الانقلابية بصورة مستمرة وخصوصا خلال ايام ليالي شهر رمضان المبارك حرمات المساجد في مناطق سيطرتها التي هي مهابط رحمه الله وانتهاك حرمتها يعد من أشد انواع الافساد في الأرض وذلك بدافع عنصري طائفي لايعبر عن الاسلام بشي متناسيه وعيد المولي عزوجل لمن يمنع عبادة من ذكره فيها.