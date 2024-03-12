بمناسبة رمضان.. اللواء العرادة يساعد السجناء المعسرين بمبالغ مالية ويحث التجار ورجال الأعمال على المساهمة

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في اجتماع ناقش قضايا السجناء المعسرين بمحافظة مأرب، قدَّم عضو مجلس القيادة محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة باسم السلطة المحلية جزءا من المبلغ المستحق على السجناء المعسرين في المحافظة وحث التجار ورجال المال والأعمال للمساهمة الفاعلة في الأعمال الإنسانية ومن ضمنها قضايا السجناء المعسرين.. مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وفي التفاصيل ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا كُرِّس لمناقشة قضايا السجناء المعسرين في المحافظة وسبل الإفراج عنهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من السلطة المحلية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة والغرفة التجارية لمتابعة إجراءات قضايا السجناء المعسرين والحقوق المترتبة عليها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص.

واستمع المجتمعون إلى تقريرٍ موجز قدمه رئيس النيابة القاضي عارف المخلافي عن قضايا السجناء المعسرين بالمحافظة ممن قضوا محكوميتهم وتعذر الإفراج عنهم بسبب ماعليهم من حقوق مالية وعينية للآخرين.

واستعرض أعداد السجناء المعسرين في المحافظة والمبالغ المالية المستحقة عليهم وتم طرحها للنقاش في الاجتماع الموسع بهدف الخروج بحلول عملية تفضي في النهاية إلى الإفراج عن 30 سجيناً معسراً على الأقل خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود ووكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ومدير عام الشرطة العميد يحيى حميد وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.