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مأرب برس ترصد احدث ظاهرة رمضانية في شوارع واحياء العاصمة صنعاء .. الموائد الرمضانية في مواجهة سياسية التجويع الحوثية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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في ظاهرة استثنائية عكست حالة لافتة من التكافل المحمود شهدت العديد من الأحياء الشعبية بالعاصمة صنعاء مع اول أيام حلول شهر رمضان المبارك ظهورا غير معهود " للموائد الرمضانية " التي أقامتها عائلات مقتدرة كنوع من المواساة الإنسانية واكتساب الاجر والثواب .

 

واستطلعت "مارب برس" خلال جولة في بعض أحياء العاصمة صنعاء إقامة العديد من الموائد الرمضانية التي نصبت في نواصي الحارات والأحياء الشعبية واتخذ بعضها طابعا شخصيا من خلال قيام بعض المواطنين المقتدرين بنصب مائدة رمضانية بالقرب من منازلهم بدعوة مفتوحة لكل شخص لايمتلك القدرة على توفير احتياجاته الغذائية للافطار.

 

كما لجأت بعض العائلات المقتدرة الى ابتكار طرق احري لتوفير وجبات الإفطار للصائمين المعوزين من خلال تحضير وجبات إفطار ولفها في أكياس حافظة ومن ثم توزيعها قبيل موعد أذان المغرب على بيوت العائلات الفقيرة والمعدمة فيما فضلت بعض العائلات الأخرى تحضير وجبات والدفع بابنائها وأصدقائهم للتمركز في بعض الجولات ومفارق الطرق الفرعية وتوزيعها على المارة وسائقي السيارات الغير فارهة.

 

ورصدت "مأرب برس" بالمقابل انحسارا لافتا للموائد الواسعة التي اعتيد على نصبها داخل المساجد لاعتبارات تتعلق بسيطرة الحوثيين على مساجد العاصمة ومنعهم إقامة صلاة التروايح وهو ما قوبل شعبيا بحصر ارتياد المساجد في شهر رمضان على أداء الصلوات والمغادرة.

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