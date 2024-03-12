أوبك تبقي على توقعاتها للطلب على النفط وترفع توقعات النمو الاقتصادي

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

ورفع أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال عام 2024، كما ثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.9% خلال عام 2025، كما ثبت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024.

كما ثبت توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون برميل يومياً في 2025، كما خفض توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.1 مليون برميل يومياً في 2024، ورفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك عند 1.4 مليون برميل يومياً في 2025.

ورفع ايضاً توقعات الطلب على نفط أوبك إلى 28.5 مليون برميل يومياً في 2024، وثبيت توقعات الطلب على نفط أوبك عند 28.8 مليون برميل في 2025. كما توقع أيضاً ارتفاع إنتاج أوبك من النفط 203 آلاف برميل يومياً ليسجل 26.571 مليون برميل يومياً في فبراير 2024.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي