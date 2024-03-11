مؤسسة توكل كرمان تسلم محافظ تعز مدرسة بلقيس للصم والبكم وتعلن عن تدشين المرحلة 2 لمجمع بلقيس التعليمي  بتكلفة 700 مليون ريال يمني

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسلمت السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان مدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للصم والبكم .

كما قام محافظ المحافظة بتدشين المرحلة الثانية من بناء وتجهيز مجمع بلقيس التعليمي بتكلفة ٧٠٠ مليون ريال يمني

في مديرية المظفر منطقة الأربعين بتمويل من مؤسسة توكل كرمان.

وتتصدّر مدرسة "بلقيس" للصم والبكم في تعز قائمة اهم مشاريع المحافظة ، حيث تم إقامة المدرسة لاستيعاب كافة الطلاب الموزّعين في مدارس عامة غير مهيأة لاستقبالهم، وتعد هذه المدرسة من أهم المؤسسات التعليمية الخاصة بفئة الصم والبكم في البلاد، وبداية المرحلة الثانية من بناء وتجهيز "مجمع بلقيس التعليمي".