لماذا رفضت أسرة المجني عليه الشيخ الباني حكم محكمة عتق وبماذا طالبت؟

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في اول رد فعل على حكم المحكمة الإبتدائية في عتق بمحافظة شبوة بقضية مقتل الشيخ عبدالله الباني، رفضت اسرة المجني عليه، الحكم وطالبت باستئنافه.

محكمة عتق الابتدائية أصدرت أمس الأحد، حكمها في القضية المذكورة بعد 12 جلسة تقاضي.

وقضى حكم المحكمة بإعدام المتهم الأول وسجن 12 آخرين سبع سنوات (سبعة منهم فارين من العدالة) وهو ما اعترضت عليه اسرة الباني التي طالبت بالاقصاص من المتهمين وليس السجن فقط.

أسرة الباني، قررت استئناف الحكم، الذي وصفته بأنه "غير عادل" كونه لم يشمل جميع المدانين بحكم الإعدام قصاصا.

وعبرت عن رفضها للحكم الصادر، مؤكدة أنها ستواصل التقاضي من أجل الحصول على العدالة في معاقبة جميع المتورطين في جريمة القتل قصاصاً وفقا للشرع والقانون.

وكانت عناصر مسلحة تتبع ما يسمى قوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، اقدمت على اغتيال مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان القيادي بحزب الاصلاح الشيخ عبدالله الباني، صبيحة عيد الفطر الماضي الموافق 21 أبريل 2023م.