رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الصين التمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً لماذا رفضت أسرة المجني عليه الشيخ الباني حكم محكمة عتق وبماذا طالبت؟ اشادة رئاسية بموقف تركيا من الشرعية ودعمها المقدم لليمن في 5 مجالات ناشط حوثي يفضح جماعته بصنعاء ويكشف عن ''تلاعب فاضح'' وطريقة جديدة لقادة المليشيات نحو الثراء الفاحش والسريع سفيرة فرنسا تبلغ العليمي استعداد بلادها إرسال خبراء إلى اليمن معونات صينية تصل المكلا غدا.. الرئيس العليمي يتحدث مع الصينيين حول الطريقة الوحيدة والأمثل لتأمين الملاحة الدولية بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو صاحب فكرة ميناء غزة البحري بوتين إلى ولاية جديدة من 6 سنوات في حكم روسيا بالأرقام.. تركيا والسعودية تستحوذان على صادرات دولة لعام 2024
في اول رد فعل على حكم المحكمة الإبتدائية في عتق بمحافظة شبوة بقضية مقتل الشيخ عبدالله الباني، رفضت اسرة المجني عليه، الحكم وطالبت باستئنافه.
محكمة عتق الابتدائية أصدرت أمس الأحد، حكمها في القضية المذكورة بعد 12 جلسة تقاضي.
وقضى حكم المحكمة بإعدام المتهم الأول وسجن 12 آخرين سبع سنوات (سبعة منهم فارين من العدالة) وهو ما اعترضت عليه اسرة الباني التي طالبت بالاقصاص من المتهمين وليس السجن فقط.
أسرة الباني، قررت استئناف الحكم، الذي وصفته بأنه "غير عادل" كونه لم يشمل جميع المدانين بحكم الإعدام قصاصا.
وعبرت عن رفضها للحكم الصادر، مؤكدة أنها ستواصل التقاضي من أجل الحصول على العدالة في معاقبة جميع المتورطين في جريمة القتل قصاصاً وفقا للشرع والقانون.
وكانت عناصر مسلحة تتبع ما يسمى قوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، اقدمت على اغتيال مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان القيادي بحزب الاصلاح الشيخ عبدالله الباني، صبيحة عيد الفطر الماضي الموافق 21 أبريل 2023م.