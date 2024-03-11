رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الصين التمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً لماذا رفضت أسرة المجني عليه الشيخ الباني حكم محكمة عتق وبماذا طالبت؟ اشادة رئاسية بموقف تركيا من الشرعية ودعمها المقدم لليمن في 5 مجالات ناشط حوثي يفضح جماعته بصنعاء ويكشف عن ''تلاعب فاضح'' وطريقة جديدة لقادة المليشيات نحو الثراء الفاحش والسريع سفيرة فرنسا تبلغ العليمي استعداد بلادها إرسال خبراء إلى اليمن معونات صينية تصل المكلا غدا.. الرئيس العليمي يتحدث مع الصينيين حول الطريقة الوحيدة والأمثل لتأمين الملاحة الدولية بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو صاحب فكرة ميناء غزة البحري بوتين إلى ولاية جديدة من 6 سنوات في حكم روسيا بالأرقام.. تركيا والسعودية تستحوذان على صادرات دولة لعام 2024
أشاد الرئيس اليمني، بالموقف التركي الثابت الى جانب الشرعية الدستورية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
والتقى، العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين بمقر اقامته في الرياص، سفير جمهورية تركيا مصطفى بولات.
وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وجمهورية تركيا، متطلعاً إلى مزيداً من التعاون الأوسع بين البلدين الشقيقين..
واستمع الرئيس، من السفير التركي الى انطباعات عن جولته الاخيرة في عدد من المحافظات اليمنية، والتدخلات الانسانية والخدمية التركية الجارية والمستقبلية وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم العالي، والثقافة، والصحة ، والزراعة، والتأهيل والتدريب.