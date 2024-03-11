اشادة رئاسية بموقف تركيا من الشرعية ودعمها المقدم لليمن في 5 مجالات

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشاد الرئيس اليمني، بالموقف التركي الثابت الى جانب الشرعية الدستورية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

والتقى، العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين بمقر اقامته في الرياص، سفير جمهورية تركيا مصطفى بولات.

وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وجمهورية تركيا، متطلعاً إلى مزيداً من التعاون الأوسع بين البلدين الشقيقين..

واستمع الرئيس، من السفير التركي الى انطباعات عن جولته الاخيرة في عدد من المحافظات اليمنية، والتدخلات الانسانية والخدمية التركية الجارية والمستقبلية وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم العالي، والثقافة، والصحة ، والزراعة، والتأهيل والتدريب.