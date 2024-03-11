ناشط حوثي يفضح جماعته بصنعاء ويكشف عن ''تلاعب فاضح'' وطريقة جديدة لقادة المليشيات نحو الثراء الفاحش والسريع سفيرة فرنسا تبلغ العليمي استعداد بلادها إرسال خبراء إلى اليمن معونات صينية تصل المكلا غدا.. الرئيس العليمي يتحدث مع الصينيين حول الطريقة الوحيدة والأمثل لتأمين الملاحة الدولية بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو صاحب فكرة ميناء غزة البحري بوتين إلى ولاية جديدة من 6 سنوات في حكم روسيا بالأرقام.. تركيا والسعودية تستحوذان على صادرات دولة لعام 2024 حصيلة جديدة.. سبع مجازر تخلف 67 شهيدا خلال الساعات الأخيرة في غزة بتكوين تفاجئ عناوين الأخبار في تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 71 ألف دولار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعيّن خلفاً له
اعلنت فرنسا استعدادها ارسال خبراء متخصصين للمساعدة في احتواء تداعيات غرق السفينة "روبيمار" بسبب الهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري.
واستقبل الرئيس العليمي، اليوم الاثنين بالرياض، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الاقليمية بما في ذلك تداعيات هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على الشحن البحري، وفرص احلال السلام في اليمن بناء على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمبعوث الخاص للامم المتحدة.
و استعرضت السفيرة كمون، مجالات الدعم الفرنسية للحكومة اليمنية خصوصاً في مجالات خفر السواحل والتدريب والتأهيل.
واستمع الرئيس، من السفيرة الفرنسية، الى نتائج اتصالاتها الاخيرة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للموقف والتطورات في المنطقة وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتقدم في فهم ومقاربة القضية اليمنية، متطلعاً الى دور اوروبي فاعل على كافة المستويات.
و اكد الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وطنياً واقليميا ًودولياً، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
و استعرض اللقاء، مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة من الاشقاء والاصدقاء، والدعم الفرنسي والدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الاصلاحات.