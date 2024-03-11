بتكوين تفاجئ عناوين الأخبار في تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 71 ألف دولار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعيّن خلفاً له الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية للوقاية من التهابات الرئة... عليكم بهذا العنصر الغذائي الهام مايكروسوفت تطلق ميزة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لمشتركي إشهار مؤسسة التفاؤل الخيرية لدعم مرضى السرطان بمأرب اللواء سلطان العرادة: الوطن يعيش اليوم في ظروف استثنائية وعلى القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة التحلي بالجاهزية العليا.. رسائل عسكرية وسياسية من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عشية اول ليالي رمضان إجتماع طارئ للجنة الأمنية العليا بمدينةعدن... ابرز القرارات والإجراءات
جرى بمدينة مارب، اليوم، إشهار مؤسسة " التفاؤل الخيرية لدعم مرضى السرطان" وتقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لمرضى السرطان، وكل ما من شأنه التخفيف عنهم ،ومكافحة السرطان بمحافظة مأرب .
وفي الاحتفال الذي أقيم، بارك وكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي المؤسسة لتآزر وتساند الجهد الحكومي الرسمي في مجال مكافحة السرطان..
داعياً الى تفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق رسالة مؤثرة وملامسة لأهدافها. وأكد الفاطمي، دعم السلطة المحلية ومساندتها للمؤسسة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق أهدافها النبيلة...
معبرا عن سعادته بوجود هذه المؤسسة الوليدة لخدمة مرضى السرطان ، داعيا الجهات ذات الاختصاص لمساندتها في البحث عن أسباب تزايد الحالات والحد منها،والحلول الوقائية المطلوبة.
الى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان الدكتور علي سيف الرمال، بأن المؤسسة تهدف إلى رعاية مرضى الأورام السرطانية ماديا ومعنويا، وخلق شراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة ،وإقامة الحملات والبرامج التوعوية ، للإسهام في رفع الوعي المجتمعي منعًا لانتشار الأورام السرطانية ،ودعم وتشجيع البحوث للتعرف على مسبباتها. قدمت في الفعالية عدد من الكلمات والقصائد المعبرة.
حضر الإشهار مدير عام مكتب الصحة العبادي..وعدد من الشخصيات الاجتماعية والصحية.