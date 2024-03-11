إشهار مؤسسة التفاؤل الخيرية لدعم مرضى السرطان بمأرب

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_عبدالله العطار

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جرى بمدينة مارب، اليوم، إشهار مؤسسة " التفاؤل الخيرية لدعم مرضى السرطان" وتقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لمرضى السرطان، وكل ما من شأنه التخفيف عنهم ،ومكافحة السرطان بمحافظة مأرب .

وفي الاحتفال الذي أقيم، بارك وكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي المؤسسة لتآزر وتساند الجهد الحكومي الرسمي في مجال مكافحة السرطان..

داعياً الى تفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق رسالة مؤثرة وملامسة لأهدافها. وأكد الفاطمي، دعم السلطة المحلية ومساندتها للمؤسسة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق أهدافها النبيلة...

معبرا عن سعادته بوجود هذه المؤسسة الوليدة لخدمة مرضى السرطان ، داعيا الجهات ذات الاختصاص لمساندتها في البحث عن أسباب تزايد الحالات والحد منها،والحلول الوقائية المطلوبة.

الى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان الدكتور علي سيف الرمال، بأن المؤسسة تهدف إلى رعاية مرضى الأورام السرطانية ماديا ومعنويا، وخلق شراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة ،وإقامة الحملات والبرامج التوعوية ، للإسهام في رفع الوعي المجتمعي منعًا لانتشار الأورام السرطانية ،ودعم وتشجيع البحوث للتعرف على مسبباتها. قدمت في الفعالية عدد من الكلمات والقصائد المعبرة.

حضر الإشهار مدير عام مكتب الصحة العبادي..وعدد من الشخصيات الاجتماعية والصحية.