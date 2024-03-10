إجتماع طارئ للجنة الأمنية العليا بمدينةعدن... ابرز القرارات والإجراءات

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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شددت اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الفريق الركن محسن الداعري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على متابعة أوضاع المنافذ البرية والبحرية مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الهادفة لمعالجة الاختلالات وتصحيح المخالفات في المنافذ بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتعزيز الرقابة والحد من عمليات التهريب، مشيداً في ذات الصدد بضبط كمية كبيرة من أجهزة الاتصالات في ميناء شحن البري كانت في طريقها للمليشيات الإرهابية.

كما ناقشت اللجنة الأمنية العليا عدداً من القضايا الأمنية والخطط المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة، مشدداً على اليقظة الأمنية العالية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة والوحدات المعنية لتنفيذ الخطط الأمنية لشهر رمضان المبارك في كافة المحافظات المحررة بكل حزم واقتدار.

وأشاد الاجتماع بالحس الأمني واليقظة العالية للأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ودورها في كشف وضبط عدد من العناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المحافظة، وتخطط للقيام بأعمال اختطافات وتنشط في سرقة ونهب سيارات المواطنين، مشدداً على عدم التهاون مع عناصر التنظيمات الإرهابية والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والسكينة العامة.

ضم الاجتماع رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن شلال شائع، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء الركن علي المحوري.

كما تم مناقشة الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة والخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك