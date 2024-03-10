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بعد مفاقمتها للأوضاع المعيشية ..ميلشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة بهذه الاجراءات المستفزة وتثير سخط شعبي واسع

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن تحذيرات وجهتها ميلشيا الحوثي لعدد من رجال الاعمال بمنع أي مبادرات خيرية تهدف الى توزيع مساعدات غذائية او مالية على الأسر المعدمة والفقيرة بصنعاء مشترطة أن يتم ذلك عبر أدواتها الاشرافية في أحياء العاصمة والمتمثلة في عقال الحارات ومشرفي الميلشيا.

وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان ميلشيا الحوثي اعترضت عمليات توزيع لسلال غذائية ومبالغ نقدية بسيطة دشنها رجال أعمال وتجار وبعض المقتدرين لإعانة الأسر الفقيرة وتوفير احتياجات شهر رمضان حيث تم إيقاف هذه العمليات بشكل قسري وهو ما تسبب في في إثارة سخطا شعبيا واسعا جراء تدخلات الميلشيا لمنع مثل هذه المبادرات الخيرية التي تخفف عن الكثير من الأسر المعدمة وبخاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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