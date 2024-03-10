مسؤول أمني بحماس يوجه تحذيرا نارياً للجبهة الداخلية بغزة بعد مفاقمتها للأوضاع المعيشية ..ميلشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة بهذه الاجراءات المستفزة وتثير سخط شعبي واسع عاجل : تعرف على أول الدول التي أعلنت عن موعد رمضان - الإثنين والثلاثاء الكويت ترسل 60 طن مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر ''صور'' كيف تتحرى السعودية هلال رمضان؟ وكم عدد المراصد هناك وما أشهرها؟ أول دولة بالعالم تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان وليس الإثنين صدور حكم المحكمة بحق قاتل الشيخ الباني في شبوة و 5 متهمين آخرين من عناصر الانتقالي الجنوبي عاجل: صدور قرار رئاسي وتكليف المحرمي بمنصب جديد تعرف على أسباب وجود رغوة في البول ..أعراضها وطرق علاجها كيف هيمنت الصين على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن تحذيرات وجهتها ميلشيا الحوثي لعدد من رجال الاعمال بمنع أي مبادرات خيرية تهدف الى توزيع مساعدات غذائية او مالية على الأسر المعدمة والفقيرة بصنعاء مشترطة أن يتم ذلك عبر أدواتها الاشرافية في أحياء العاصمة والمتمثلة في عقال الحارات ومشرفي الميلشيا.
وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان ميلشيا الحوثي اعترضت عمليات توزيع لسلال غذائية ومبالغ نقدية بسيطة دشنها رجال أعمال وتجار وبعض المقتدرين لإعانة الأسر الفقيرة وتوفير احتياجات شهر رمضان حيث تم إيقاف هذه العمليات بشكل قسري وهو ما تسبب في في إثارة سخطا شعبيا واسعا جراء تدخلات الميلشيا لمنع مثل هذه المبادرات الخيرية التي تخفف عن الكثير من الأسر المعدمة وبخاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.