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عاجل : تعرف على أول الدول التي أعلنت عن موعد رمضان - الإثنين والثلاثاء

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
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اعلنت الجمهورية اليمنية عبر قناة الفضائية اليمنية التابعة للشرعية ان يوم 

غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر ‎رمضان المبارك .

كما المحكمة العليا بالسعودية أن يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر ‎رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ..

 كما اعلنت كلا من قطر والكويت والإمارات ان غدا هو اول ايام رمضان 

الى ذلك اعلنت سلطنة عمان أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

كما أعلن مجلس الإفتاء في استراليا رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا، وليس الاثنين.

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