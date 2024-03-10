أول دولة بالعالم تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان وليس الإثنين

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أعلن مجلس الإفتاء في استراليا رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا، وليس الاثنين.
وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.
ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" قال فيها: "مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي يعلنون رسميا أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا".
ويترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445 في اغلب الدول العربية والإسلامية.