بعد بيان أبو عبيدة.. كتائب القسام تعلن الاستيلاء على سلاح صهيوني استمرار احتجاز رجل اعمال بأوامر مباشرة من قيادات حوثية نافذة بمحافظة صنعاء طهران تزود المليشيات بأحدث المنظومات العسكرية والشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي كانت في طريقها إلى المليشيات.. شحنة ضخمة من المخدرات تقع في قبضة البحرية الدولية المشتركة تعميمات حوثية برفع الضرائب بما يعادل 500 في المائة على البضائع .. والكساد يضرب الأسواق اليمنية التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يعقد اجتماعاً هاماً وهذا ما تقدم به للحكومة حماس توجه رسالة عاجلة إلى قادة العالم العربي اعلان امريكي ينسف أخر ادعاءات الحوثيين حول هجماتهم على سفن وبوارج أمريكية بالبحر الاحمر مأرب برس ينشر وثيقة فاضحة بطلها وزيراً حوثياً منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري تكشف عن رصد اعدامات ميدانية لمدنيين من قبل الحوثيين
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
واوضح الارياني في تغريدة له عبر منصة اكس تويتر سابقاً بان "النظام الإيراني يواصل تزويد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بأحدث المنظومات العسكرية من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة والزوارق والغواصات غير المأهولة".
وتابع: الحرس الثوري الإيراني قام بإنشاء جسر متواصل لتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة الدقيقة التي تستخدمها في هجماتها الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل احداث غزة التي كانت مجرد ذريعة لتنفيذها سواء بما حصل بغزة او بدونها.
وشدد الإرياني على ان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)... مشيرًا الى ان ايران تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية كاداة تدار بالريموت كنترول من طهران لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث بجهود انهاء الحرب واحلال السلام وفاتورة الحرب الباهظة والاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن.