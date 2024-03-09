طهران تزود المليشيات بأحدث المنظومات العسكرية والشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 397

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.



واوضح الارياني في تغريدة له عبر منصة اكس تويتر سابقاً بان "النظام الإيراني يواصل تزويد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بأحدث المنظومات العسكرية من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة والزوارق والغواصات غير المأهولة".

وتابع: الحرس الثوري الإيراني قام بإنشاء جسر متواصل لتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة الدقيقة التي تستخدمها في هجماتها الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل احداث غزة التي كانت مجرد ذريعة لتنفيذها سواء بما حصل بغزة او بدونها.

وشدد الإرياني على ان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)... مشيرًا الى ان ايران تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية كاداة تدار بالريموت كنترول من طهران لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث بجهود انهاء الحرب واحلال السلام وفاتورة الحرب الباهظة والاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن.