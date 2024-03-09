التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يعقد اجتماعاً هاماً وهذا ما تقدم به للحكومة

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 195

ترأس رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، اليوم السبت، اجتماعا خاصاً بالهيئة التنفيذية للتحالف.

وكُرس الاجتماع للاطلاع على ما تم إنجازه من المهام الموكلة للهيئة من المجلس في اجتماعه الأخير، وبالذات منها ما يخص تطوير البرنامج التنفيذي للتحالف، وورقة الأولويات للحكومة والتي ستقدم للحكومة لتضمينها في برنامجها العام الذي يجب ان تقدمه للبرلمان لنيل الثقة.

وأشاد رئيس التحالف الوطني، بما تم إنجازه من قبل الفريق المكلف، مشددا على سرعة استيعاب الملاحظات الواردة من الدوائر المختصة من الأحزاب خاصة الجانب الاقتصادي، لأجل تقديمه لاجتماع المجلس الأعلى لإقراره قريبا وتسليمه للحكومة في الأيام القادمة حسب ماذكر موقع الاصلاح نت

ووقف الاجتماع على اخر المستجدات على الساحة الوطنية والمهام المستقبلية لتحالف الأحزاب والمكونات، حيث أقر التصورات والاليات المعدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على طريق تفعيل عمل التحالف السياسي وتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية ومكانتها في إدارة القرار، وتفعيل مبدأ الشراكة والتوافق ورفع مستوى التواصل مع مختلف المكونات الوطنية من اجل تشكيل كتلة وطنية جامعة ومجابهة متطلبات المرحلة القادمة.

وجدد الاجتماع موقف الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفها الى صف الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية حتى استعادة ارضه وقيام دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ومناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وعاجلة لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ووقف المجازر الإسرائيلية المستمرة على مرأى ومسمع كل دول العالم.