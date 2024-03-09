مأرب برس ينشر وثيقة فاضحة بطلها وزيراً حوثياً

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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وصل مأرب برس اليوم السبت وثيقة حوثية فاضحة تكشف جانباً من العبث الحوثي في المؤسساتها الحكومية في مناطق سيطرتها ومدى استحواذها على المناصب القيادية والادارية في كافة مفاصل تلك المؤسسات بطريقة عنصرية تسقط كل الرويات الحوثية التي تدعى النزاهة ومكافحة الفساد.



وبحسب الوثيقة فأن مايسمى بوزير الصناعة والتجارة في، حكومة المليشيات الحوثية المدعو محمد شرف المطهر اصدر قرارا وزاريا بتعيين مديرا جديدا لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة خلفا لشقيقه الذي كان يتولى المنصب نفسة.

محرر مأرب برس قام بمطابقة الاسماء فتبين بأن الوزير الحوثي تعمد على اسقاط لقب المدير الجديد بهدف التظليل وعدم لفت الانظار لنص القرار وكانت الشخصية التي تم تعيينها وفقاً للوثيقة تحمل اسم صالح صالح محمد يحيى دون تدوين اللقب وهو شقيق المدير السابق الذي يحمل اسم يحيى صالح محمد يحيى عطيفة.



القرار الحوثي الجديد اثر موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي حيث تناقل الناشطون الوثيقة الفاضحة التي جاءت على وقع وعود حوثية باتخاذ تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.