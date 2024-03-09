المليشيات تقتحم مبنى حكومي في مناطق سيطرتها بطريقة مشينة وتحوله الى ثكنة عسكرية

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في محافظة إب وسط اليمن اليوم السبت باقدام مليشيات الحوثي الانقلابية على اقتحام احد المباني الحكومية وتحويلها الى ثكنة عسكرية.



وذكرت المصادر لمأرب برس بان قياديا حوثياً اقدم رفقة مسلحين على مهاجمة واقتحام مبنى الهيئة العامة للبريد الواقع بالقرب من خط ميتم شرقي مركز المحافظة.

المصادر ذاتها اوضحت بان عملية الاقتحام رافقها عملية تكسير الابواب الخاصة بالمبنى بطريقة مشينة تعكس صورة المشروع الحوثي التخريبي.