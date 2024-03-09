المليشيات تعترف بمصرع 4 من مقاتليها ينتحلون رتبا عسكرية

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم،السبت بمصرع 4 من مقاتليها بنيران قوات الشرعية.
وبحسب وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة فأن وزارة الدفاع الحوثية في، صنعاء شيعت اليوم السبت 4 من مقاتلي الجماعة ينتحلون رتبا عسكرية وهم :الرائد محمد علي الضبيبي، والرائد عبدالسلام اسماعيل السراجي، والملازم أول مصطفى علي هبه، والمساعد حمزة محمد السروري.
الوكالة الحوثية لم تشير إلى مكان وتاريخ مصرع مقاتلي الجماعة .