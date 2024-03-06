عسكري برتبة عميد ركن مختطف في سجون الحوثيين بصنعاء والقبائل تتداعى لإخراجه

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 324

قبل أكثر من اربعين يوما اختطفت جماعة الحوثي بصنعاء، العميد الركن احمد صالح الطاهري، عند عودته من رحلة علاجية قادما من الرياض.

عقب ذلك احتشدت قبائل خولان الطيال ونصبت مخيما بمنطقة شرارة في الطريق الرئيسي خولان-صنعاء للمطالبة باطلاق سراح العميد الطاهري، لكن الحوثيين لم يستجيوا رغم وعود بالافراج عنه.

وفي جديد القضية رفع مشائخ خولان الطيال مذكرة موقعة باسمائهم للمطالبة بإطلاق سراح العميد الركن الطاهري،ونجله.

وانتهت مهلة القبائل التي حددتها للحوثيين للإفراج عن الطاهري، دون اي استجابة ما قد يدفع الوضع للتصعيد.

ولم تكتفي المليشيات باختطاف الطاهري، بل اقدمت على اقتحام منزله بصنعاء ونهب محتوياته.

واختطف الحوثيون العميد الطاهري ونجله عبدالكريم فور عودته من رحلة علاجية بالخارج استمرت نحو ستة اشهر.