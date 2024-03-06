مبابي يواصل تألقه ويقود باريس لهزيمة سوسييداد تاب

الأربعاء 06 مارس - آذار 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين يوم الثلاثاء ليجدد فوز فريقه باريس سان جيرمان على مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2-1 ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وسجل مبابي هدفاً في مباراة الذهاب التي انتهت 2-0، قبل أن يعود في مباراة الإياب ويسجل هدفين، إذ جاء الأول بعد ربع ساعة لعب بعدما راوغ وسدد في الزاوية البعيدة، وفي الدقيقة 56 عندما استغل كرة بينية وضعها في مرمى حارس الفريق الإسباني.

وظهر مبابي في الوقت المناسب بعدما بدأ في المباراة الأخيرة أمام موناكو على دكة البدلاء، وقبلها أمام رين سحبه المدرب لويس إنريكي بعد 64 دقيقة لعب.

وسجل الإسباني ميكيل ميرنو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض لكنه لم يكن كافياً، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.