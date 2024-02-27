تحرك رئاسي فرنسي مدعوم من الديوان الأميري القطري لايقاف صفقة انتقال امبابي لصفوف ريال مدريد الاسباني وكبري صحف مدريد تفجر مفاجأة

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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في دعوة لافتة ومثيرة للجدل وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لنجم وقائد المنتخب الفرنسي "كيليان إمبابي" لحضور مأدبة عشاء في قصر الإليزيه على شرف أمير قطر اليوم الثلاثاء.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن النجم كيليان مبابي تلقي دعوة لتناول العشاء في القصر الرئاسي بباريس مساء اليوم بالتزامن مع دعوة مماثلة وجهت لرئيس نادي باريس سان جرمان المملوك لقطر ناصر الخليفي والتي ستقام على شرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية أن هناك محاولة أخيرة لاقناع النجم الفرنسي " امبابي " بمواصلة اللعب في صفوف فريق باريس سان جرمان والتراجع عن الانتقال الى فريق ريال مدريد الاسباني مشيرة الى أن الرئيس "ماكرون" يتطلع الى ان تنجح ضغوط ثلاثية سيمارسها بمشاركة أمير قطر والخليفي في إيقاف صفقة انتقال نجم باريس سان جرمان الأول الى صفوف النادي الملكي الاسباني.

من جهة أخرى كشفت صحيفة "صن " الاسبانية ان صفقة انتقال " امبابي"الى صفوف ريال مدريد ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة بعد موافقة النادي على طلب وكيل اعمال النجم الفرنسي بحصوله على 50 بالمائة من عائدات بيع الصور.