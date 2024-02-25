مانشستر يونايتد يسقط أمام فولهام في الوقت القاتل

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2-1 مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماغواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89. 1 من 6 وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.

سجن لاعب المغرب بعد كسر جمجمة سائق رياضة عربية سجن لاعب المغرب بعد كسر جمجمة سائق أما فولهام فقد حقق فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 32 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر