برشلونة يكتسح خيتافي ويهدد ريال مدريد مانشستر يونايتد يسقط أمام فولهام في الوقت القاتل أرسنال يمسح أحزان بورتو برباعية نيوكاسل اعلان لوزارة الدفاع الأمريكي حول المواقع المستهدفة للحوثيين بغارات جوية في اليمن أسطورة نيجيريا يقلل من صلاح… محظوظ في الأهداف و يفتقر للموهبة صفقة أسرى قبل رمضان.. والكشف عن معلومات جديدة حول وقف النار بغزة المجلس العربي يندّد بالحكم الجائر والعبثي ضد الرئيس منصف المرزوقي الكشف عن محادثات التهدئة بين حماس وإسرائيل على أساس صفقة متدرجة في مراحل السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات أخضر أو أحمر أو أزرق.. ما سبب تحول لون البول؟
سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2-1 مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماغواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89. 1 من 6 وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.
أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.
سجن لاعب المغرب بعد كسر جمجمة سائق رياضة عربية سجن لاعب المغرب بعد كسر جمجمة سائق أما فولهام فقد حقق فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 32 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر