الذكاء الصناعي.. كنز مخيف من الثراء يتدفق على شركات العالم الكبرى مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة جنرال إسرائيلي يكشف فضائح الجيش الإسرائيلي بخصوص المعدات والجنود بقطاع غزة أردوغان يوجه توبيخا ناعما للغرب ولمجلس الأمن بخصوص مجازر غزة الكشف عن عرض سعودي ضخم لمدافع مانشستر يونايتد المبعوث الأممي لليمن يكشف عن حقيقة تعثر مساعي التوصل لاتفاق سلام في اليمن ويطلق دعوة جديدة أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم السبت من ناحية عسكرية.. ما خطورة مبادرة الحوثيين فتح طريق صرواح بدلا عن نهم ؟ وما التهديد المحتمل على مدينة مأرب؟ عاجل بعد هجوم حوثي على سفينة تحمل مواد خطرة.. توجيهات عاجلة للحكومة اليمنية لمنع حدوث كارثة في البحر الأحمر مبادرة فتح الطريق ليست الأولى.. أصوات من داخل صنعاء بعضها محسوبة على الحوثيين تشيد بمبادرة اللواء العرادة وتطالب الطرف الآخر التوقف عن المراوغة
يرغب اتحاد جدة في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.
ووفقا للصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، يتنافس الاتحاد والنصر والشباب على التوقيع مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، في نهاية الموسم الحالي.
وأشار إلى أن عقد فاران مع مانشستر يونايتد ينتهي الموسم الحالي، لكن النادي لم يستبعد التمديد معه لموسم آخر بشروط مالية مخفضة.
وأوضح أن اهتمام اتحاد جدة بالصفقة هو الأكثر جدية، حيث إنهم مستعدون لمنحه 30 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى حصوله على فرص أخرى لزيادة راتبه.
وكشف أن اتحاد جدة أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي فاران صاحب الـ30 عامًا لتحديد شروط العقد.
وذكر أن الشباب ناقش أيضًا صفقة فاران، لكن سيكون من الصعب على نادٍ لا يخضع لسيطرة صندوق الاستثمارات أن يدخل السباق بقوة.