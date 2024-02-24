الكشف عن عرض سعودي ضخم لمدافع مانشستر يونايتد

السبت 24 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يرغب اتحاد جدة في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.

ووفقا للصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، يتنافس الاتحاد والنصر والشباب على التوقيع مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، في نهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن عقد فاران مع مانشستر يونايتد ينتهي الموسم الحالي، لكن النادي لم يستبعد التمديد معه لموسم آخر بشروط مالية مخفضة.

وأوضح أن اهتمام اتحاد جدة بالصفقة هو الأكثر جدية، حيث إنهم مستعدون لمنحه 30 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى حصوله على فرص أخرى لزيادة راتبه.

وكشف أن اتحاد جدة أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي فاران صاحب الـ30 عامًا لتحديد شروط العقد.

وذكر أن الشباب ناقش أيضًا صفقة فاران، لكن سيكون من الصعب على نادٍ لا يخضع لسيطرة صندوق الاستثمارات أن يدخل السباق بقوة.