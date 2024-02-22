دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يعود بالتعادل من ملعب نابولي وبورتو يسقط أرسنال

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حقق برشلونة تعادلا إيجابيا بنتيجة 1-1 أمام مضيفه نابولي، فيما أسقط بورتو ضيفه أرسنال يوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأولى، سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بينما تعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.

وفي الثانية، لم ينجح بورتو وأرسنال في التسجيل في الشوط الأول حيث لم يسدد أرسنال أي تسديدة مباشرة على المرمى، فيما هدد بورتو مرمى "المدفعجية" في مناسبتين.

وفي الشوط الثاني، خطف بورتو هدف الفوز بتسديدة رائعة من وينديرسون جالينو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 12 مارس المقبل في ملعب "الإمارات"، وفي نفس الموعد، يستضيف برشلونة نادي نابولي