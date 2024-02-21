العملة تواصل الهبوط في مناطق الشرعية.. إليكم أسعار الصرف هذا المساء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 21/02/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 530
بيع الدولار 535
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1675
بيع الدولار 1680
شراء السعودي 441
بيع السعودي 445