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العملة تواصل الهبوط في مناطق الشرعية.. إليكم أسعار الصرف هذا المساء

الأربعاء 21 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 21/02/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               530

بيع الدولار                  535

شراء السعودي            140

بيع السعودي            140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1675

بيع الدولار                  1680

شراء السعودي             441

بيع السعودي              445

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