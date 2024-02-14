عدن.. مزاد بـ 60 مليون دولار في محاولة لوقف انهيار العملة ''أسعار الصرف الآن''

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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في محاولة -ربما تكون غير مجدية- لانقاذ العملة من الانهيار المتواصل في قيمتها امام العملات الأجنبية؛ اعلن البنك المركزي اليمني في عدن فتح مزاد علني استثنائي لبيع 60 مليون دولار أميركي.

وسيطرح هذا المزاد على منصة "ريفنيتف" العالمية وتعلن نتائجه غداً الخميس.

وتواصل العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التراجع والتأرجح في قيمتها هبوطا وصعودا.

وقالت مصادر مصرفية في عدن لمأرب برس ان السعودي استقر في تعاملات اليوم الاربعاء عند 428 للبيع و425 للشراء اما الدور فسجل 1626 للبيع و 1617 للشراء.