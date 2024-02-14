صنعاء تعلن إجمالي الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين حتى اليوم وعدد السفن التي تم استهدافها عدن.. مزاد بـ 60 مليون دولار في محاولة لوقف انهيار العملة ''أسعار الصرف الآن'' أسماء 30 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المتتخب اليمني الأول قبل مواجهة الإمارات الهجمات على البحر الأحمر ..المصافي الروسية تقلصا الإمدادات لآسيا انفعاله كلفه 10 آلاف يورو… رابطة الدوري الإيطالي تعاقب المدرب أليغري من العيار الثقيل… مفاجآت قانونية جديدة في أزمة المتمردين على المنتخب السعودي حرب غزة تقلب الموازين ..فرنسا تعلن فرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا هجوم واختراق كبير يشلّ موقع البرلمان الإيراني النجم فيني.. يحقق رقما مميزا ويضيف اسمه لقائمة مبابي وميسي أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مخزون الخام الأمريكي
في محاولة -ربما تكون غير مجدية- لانقاذ العملة من الانهيار المتواصل في قيمتها امام العملات الأجنبية؛ اعلن البنك المركزي اليمني في عدن فتح مزاد علني استثنائي لبيع 60 مليون دولار أميركي.
وسيطرح هذا المزاد على منصة "ريفنيتف" العالمية وتعلن نتائجه غداً الخميس.
وتواصل العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التراجع والتأرجح في قيمتها هبوطا وصعودا.
وقالت مصادر مصرفية في عدن لمأرب برس ان السعودي استقر في تعاملات اليوم الاربعاء عند 428 للبيع و425 للشراء اما الدور فسجل 1626 للبيع و 1617 للشراء.