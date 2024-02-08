الصين بثقلها الدولي تصل مصر وتدعو من القاهرة لإيقاف إطلاق النار فورا في غزة

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعا وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والصين، وانغ يي، إلى ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، جاء ذلك في بيان مشترك عقب مُباحثات بين الوزيرين في أثناء زيارة وانغ إلى مصر.

وأكد البيان ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف جميع أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.

وعبر الوزيران عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وأكدا أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة.

كما ناشدا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين تقديم جميع سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية، لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بجميع الأرض الفلسطينية.

ودعا البيان المشترك، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته، «لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية