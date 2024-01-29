اعلان مشترك لأكبر دولتان عربيتان يفاجأ واشنطن ولندن .. هجمات الحوثيين وحرب غزة .. تحذيرات من اشتعال المنطقة

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تطور طارئ وغير متوقع طالب اعلان مشترك عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الولايات المتحدة وبريطانيا والمجتمع الدولي بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة معتبرا أن هناك ارتباط مباشر للهجمات الحوثية البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحذرا وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك عقداه أمس في قصر التحرير وسط القاهرة من أن استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة يهدد المنطقة بالاشتعال على اكثر من صعيد .

واعتبروزير الخارجية المصري إن "أزمات المنطقة تزداد تعقيدا، ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة". في اشارة إلى الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوتر في جنوب البحر الأحمر محذرا من "إن استمرار أزمة غزة يجعل المجتمع الدولي على مفترق طرق". وأردف: "المخاطر في البحر الأحمر كانت بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة".

وطالب " شكري " باجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة لمنظمة " الانروا" الأممية معتبرا أن "الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني" وأكثر من 63 ألف جريح منذ 7 أكتوبر.

من جانبه، جدد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، تأكيد ارتباط التصعيد في البحر الاحمر والمخاطر التي تتهدد الملاحة الدولية عبر هذا الممر البحري العالمي الهام باستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي مشددا على ضرورة صدور قرارا دوليا إلزاميا لإيقاف العدوان على غزة ة وأن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة ويجب إلزام إسرائيل بالقانون الدولي داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

كما أعلن وزير الخارجية السعودية ولأول مرة اتهاما مباشرا من السعودية للكيان الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية، معتبرا أن: "إن مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية راح ضحيتها 30 ألف فلسطيني في غزة. "