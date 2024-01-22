النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير/شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل.

وينقضي أجل العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وسجلت عقود مارس/آذار الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتا.

ارتفاع مستحقات"المجتمعات العمرانية" المصرية لدى الغير إلى 323 مليار جنيه قصص اقتصادية خاصارتفاع مستحقات"المجتمعات العمرانية" المصرية لدى الغير إلى 323 مليار جنيه ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن ما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي.

وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز أمس الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضاد للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت. وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية