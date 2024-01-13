هيئة رئاسة مجلس الشورى تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث في اليمن

السبت 13 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 72

ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعًا لهيئة رئاسة المجلس ناقشت خلالها جملة من الموضوعات على جدول أعمالها، بحضور نائبي رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبوالغيث والمهندس وحي أمان.

استعرضت هيئة رئاسة المجلس الأوضاع السياسية في البلاد في ضوء العملية العسكرية، التي جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد وسلامة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وفي تخادم واضح مع النظام الإيراني وأهدافه في المنطقة.

وثمنت هيئة رئاسة المجلس جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس في تعاطيهم مع مستجدات الاوضاع الحرجة في اليمن.. مشيدة بمواقف الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعمهم للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيًا ومساندة الشرعية.

وحملت هيئة رئاسة مجلس الشورى مليشيات الحوثي الارهابية مسؤولية ما يحدث في اليمن وأن جذر المشكلة الحالية تعود إلى التساهل الدولي إزاء العدوان الحوثي على الشعب اليمني وشرعيته الوطنية صاحبة الحق السيادي في الدفاع عن الممر المائي والسواحل اليمنية.

وأكدت أن مواقف مليشيات الحوثي تأتي في إطار الأعمال الدعائية، وللتمويه على ما يجري من مظالم وعنف تمارسه أجهزتها ضد الشعب اليمني في المناطق التي سيطروا عليها، وهنا تؤكد أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للشعب اليمني قضية مركزية، ولذا فإنها تطالب المجتمع الدولي بالوقف الفوري للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية،

واستعرضت هيئة رئاسة المجلس التقارير السنوية للرئاسة والأمانة العامة واللذان تضمنا تقييمًا لمستوى أدائهما خلال العام الماضي 2023، في ظل ظروف استثنائية تمر بها مؤسسات الدولة الدستورية. ووقفت أمام خطتها للعام الحالي 2024 وأقرت اتجاهاتها العامة.