الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أثبتت فحوص طبية خضع لها الدولي الموريتاني عبد الله محمود، مساء أمس، تعرّضه لكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى، خلال إصابته في مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره التونسي، مساء السبت في رادس والتي انتهت بتعادل سلبي.

وأفادت الجامعة الموريتانية لكرة القدم أنّ اللاعب عبد الله محمود سيخضع لعملية جراحية، وأعلنت عن سحب اسم اللاعب من قائمة منتخب موريتانيا المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.

وفي سياق متّصل، كان حارس المنتخب الوطني الموريتاني باباكار ديوب، قد خضع منذ ثلاثة أيام بتونس، لعملية جراحية ناجحة، لترميم الرباط المتقاطع الأمامي للركبة اليسرى، بعد إصابته مع “المرابطون” في بداية التحضيرات في نواكشوط. وسيغيب الحارس عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ستة إلى سبعة أشهر.

وسيلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كوت ديفوار 2024 مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.