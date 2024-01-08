بالرواق الأزرق.. "خارج المكان" يحتفي بكنفاني والعليّ والبرغوثي وآخرين حرب جديدة داخل الكيان.. تفاصيلها الإصابة تحرم الموريتاتي عبد الله محمود من المشاركة في الـ"كان" تطورات اليوم الـ93 من "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة ضربة موجعة.. رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم توقف عمليات شحنها للكيان الصهيوني قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة محددة لمنع استهدافها بالبحر الأحمر.. ماذا يكتب عليها؟ ليبيا.. إعلان القوة القاهرة في أكبر حقول النفط حقوقيون مغاربة يعلنون عن عريضة شعبية لوقف مسار التطبيع الدويري يحلّل: صمود المقاومة يجبر الاحتلال على التراجع في أكثر من جبهة ضربات مركزة استهدفت ارتال عسكرية كبيرة للحوثيين باتجاه بيحان شبوة بنيران هذه القوات...
أثبتت فحوص طبية خضع لها الدولي الموريتاني عبد الله محمود، مساء أمس، تعرّضه لكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى، خلال إصابته في مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره التونسي، مساء السبت في رادس والتي انتهت بتعادل سلبي.
وأفادت الجامعة الموريتانية لكرة القدم أنّ اللاعب عبد الله محمود سيخضع لعملية جراحية، وأعلنت عن سحب اسم اللاعب من قائمة منتخب موريتانيا المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.
وفي سياق متّصل، كان حارس المنتخب الوطني الموريتاني باباكار ديوب، قد خضع منذ ثلاثة أيام بتونس، لعملية جراحية ناجحة، لترميم الرباط المتقاطع الأمامي للركبة اليسرى، بعد إصابته مع “المرابطون” في بداية التحضيرات في نواكشوط. وسيغيب الحارس عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ستة إلى سبعة أشهر.
وسيلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كوت ديفوار 2024 مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.