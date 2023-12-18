رئيس مجلس القيادة الرئاسي و قيادات الدولة يقدمون واجب العزاء بوفاة امير الكويت

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 104

قدم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي واجب العزاء بوفاة امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فور وصوله اليوم الاثنين الى الدولة الشقيقة على راس وفد رفيع المستوى يضم رؤساء مجالس النواب الشيخ سلطان البركاني، والوزراء الدكتور معين عبدالملك، والشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.

كما يضم الوفد مستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالعزيز المفلحي، وعمر العمودي، وعضو مجلس النواب عبدالرزاق الهجري، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق في صالة المطار الأميري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما كان في استقباله، سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأسرة سمو أمير دولة الكويت الراحل وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، للأمير مشعل الاحمد الجابر الصباح وعائلة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي الشقيق عن خالص تعازيه واصدق مواساته برحيل الفقيد الكبير، الذي ترك ارثا عظيما في خدمة شعبه وبلده وامته، وعزز من مكانة دولة الكويت المتميز، واياديها البيضاء، ومواقفها المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق على ما ابدوه من مشاعر اخوية صادقة تجاه دولة الكويت وشعبها في مصابهم الاليم.

وبعد تقديم واجب العزاء، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق دولة الكويت، حيث كان في وداعهم وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وسفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع.