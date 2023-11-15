الخارجية المصرية: حان الوقت لإقامة الدولة الفلسطينية

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الأربعاء 15 نوفمبر، رفض بلاده القاطع تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهول مارتن إثر لقائهما، إن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولابد من وقفه فورا، ولا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتي بهذا العدد من الضحايا حيث وصل إلى حوالي 12 ألفا نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء.

كما أكد وزير الخارجية المصري أن “العناصر الرئيسية هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ثم في ما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة الناجعة لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.” واعتبر سامح شكري أن المسؤولية بشأن حل الدولتين تقع على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات، حتى لا تقع العودة إلى ما وصفها بـ”حلقات مفرغة من المفاوضات”، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ هذه الرؤية”.

ومن جهته، ذكر منيهول مارتن أن إيرلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى إنشاء دولة في إطار حل الدولتين مضيفا: “نحن ندعم مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق حول حل الدولتين”.

وأعرب مارتن عن تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار في الفترة القادمة من أجل العمل على حل أزمة غزة، وإيجاد مسار للخروج من الصراع من أجل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضمان أن يعيشا في سلام معا ولابد من وقف ويلات الحرب.