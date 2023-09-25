بعد الانقلاب العسكري.. فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الأفريقية في الأشهر المقبلة بعد الانقلاب العسكري هناك.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".