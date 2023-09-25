ثلاثية موراتا وغريزمان تصعق ريال مدريد

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أوقف فريق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصارات جاره وغريمه اللدود ريال مدريد بعدما تغلب عليه 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف أحرزه ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل توني كروس الهدف الأول للريال في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 46 ورفع أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، وجيرونا الوصيف. وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها. في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للريال في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الفوز في المباريات الخمس السابقة.