مجلس الشورى يصدر بيان بشأن المفاوضات الجارية في الرياض

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مجلس الشورى اليمني ، السبت، أن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن ممكنًا إذا التزم الحوثيون مبدئيًا بمرجعياته الثلاث، ونظروا للسلام كهدف وغاية، بالتزامن مع مفاوضات تجري بين السعودية والحوثيين بهدف إنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس الشورى، ونشره رئيس المحلس أحمد عبيد بن دغر في صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال البيان أن خيار السلام هو أفضل الخيارات لإنقاذ الشعب اليمني، والحفاظ على البلد موحدًا في ظل نظام جمهوري ودولة اتحادية، وضمان الاستقرار والأمن الدائم فيها. وأضاف بأن "حوارًا وطنيًا شاملًا لا يستثنى منه أحدًا يغدو اليوم مطلبًا وطنيًا ملحًا، يكمل جهود أشقاءنا في المملكة وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي".

وطالب البيان، جماعة الحوثي التعاطي مع السلام بمسؤولية بهدف إخراج الشعب من أزمته الوطنية التي كانوا سببًا فيها.

ورحب بيان مجلس الشورى بجهود السعودية وسلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق تقدم في عملية السلام في البلاد، وما أسفرت عنه من خطوات نقلت المشاورات حول السلام في اليمن الى مرحلة متقدمة.

نص البيان يعيد نشرة "مأرب برس"

رحبت هيئة رئاسة مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق تقدم في عملية السلام في بلادنا، وما أسفرت عنه من خطوات نقلت المشاورات حول السلام في بلادنا الى مرحلة متقدمة، نرجو أن يتعاطى معها الحوثيون بمسؤولية تُخرج شعبنا من أزمته الوطنية التي كانوا سببًا فيها.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن ممكنًا إذا التزم الحوثيون مبدئيًا بمرجعياته الثلاث، ونظروا للسلام كهدف وغاية، وادركنا جميعًا أن خيار السلام هو افضل الخيارات لإنقاذ شعبنا، والحفاظ على بلدنا موحدًا في ظل نظام جمهوري ودولة اتحادية، وضمان الاستقرار والأمن الدائم فيها.

إن حوارًا وطنيًا شاملًا لا يستثنى منه أحدًا يغدو اليوم مطلبًا وطنيًا ملحًا، يكمل جهود أشقاءنا في المملكة وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي. هيئة رئاسة مجلس الشورى السبت 16 سبتمبر 2023م