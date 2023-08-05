ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بعد تداول أنباء عن استقاله رئيسه

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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، بياناً رسمياً حسم فيه الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول مستقبل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، وهل يفكر حقاً في الاستقالة.
وأوضح ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة “الانترنت”: “رداً على شائعة ظهرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في التنحي من منصبه كرئيس للنادي، يود نادي ريال مدريد أن يذكر ما يلي: هذه الإشاعات كاذبة قطعاً وهي نابعة عن مصالح معينة لا علاقة لها بالواقع”.
وأضاف بيان الملكي “كما نؤكد أنه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأعضاء ريال مدريد، لن يكون هناك أي بند في جدول الأعمال يتعلق بمناقشة اسم المدينة الخاصة بريال مدريد”.
والجدير ذكره أن ريال مدريد يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة فريق أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى للدوري.