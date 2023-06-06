كانوا عائدين من السعودية..وفاة وإصابة(14) جراء حادث مروع في نقيل سمارة شمالي محافظة إب

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي وأصيب 14 من المغتربين اليمنيين، جراء حادث مروع أثناء عودتهم من السعودية إلى محافظة إب وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن أربعة أشخاص توفوا وأصيب تسعة آخرون من المغتربين العائدين من المملكة العربية السعودية مساء الإثنين، جراء حادث مروع في نهاية نقيل "سمارة" بالقرب من منطقة "الدليل" بمديرية المخادر شمالي محافظة إب.

وأضافت ، أن المغتربين العائدين من السعودية قدموا على متن حافلة تابعة لشركة للنقل الدولي، وأنه تم إيصالهم إلى صنعاء، ومن ثم تم إجبارهم على الصعود لحافلة أخرى "باص" والذي نقلهم بإتجاه محافظة إب، مسقط رأسهم.

وبحسب الأهالي، فإن الحافلة "الباص" تعرض لحادث انقلاب أدى لوفاة أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات مدينة إب، مؤكدة إلى أن حالة بعضهم حرجة ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ولفتت، أن من بين المتوفين والمصابين: طارق عبدالرقيب الحميري (متوفي) وابن أخته ريناد توفيق (مصاب) وهما من أبناء مدينة القاعدة جنوب إب، بشير محمد الناصر وشقيقته وثلاث من بناتها (مصابون) وهم من أبناء قرية جلب بمديرية السياني، ومحمد الذماري (مصاب)، واويس علي عبده المطري من أبناء مديرية العدين، ومالك يحيى العزي (مصاب) من أبناء منطقة عيقرة بمديرية جبلة، هشام عبدالله عبد المليكي من أبناء مديرية العدين غربي إب