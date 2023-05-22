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السعودية.. أحكام بالسجن تصل لـ70 عاما بقضية صكوك الباحة

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاما، على قاض، وكاتب عدل سابقَين، وكُتاب ضبط، وتجار عقار، ومواطنين، بقضية صكوك الباحة المشبوهة.

يشار إلى أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011، واتهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وكتاب ضبط.

وباشرت لجنة عليا التحقيق معهم لمدة شهرين وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم، واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا، وأودعت 12 متهما السجن لأكثر من عام، إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في الباحة

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