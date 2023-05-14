طهران تكشف جديد علاقتها الدبلوماسية مع الرياض

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أعربت إيران عن ارتياحها للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها مع السعودية، بما في ذلك إعلان اتفاقية استئناف العلاقات.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن طهران اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في الرياض رسميا.
"عبداللهيان" اعتبر جدول تبادل زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون، ورسم العلاقات المناسبة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين، والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة على السفن التجارية في مياه الخليج.
وأضاف، في إفادة صحفية، أن البنتاغون سيبدأ في تعزيز تمركزه الدفاعي بالمنطقة، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأميركية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة.
وجاء تصريح كيربي بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن.