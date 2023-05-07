الأحد 07 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأحد، من أن فشل الكونغرس الأمريكي في اتخاذ إجراء بشأن سقف الدين قد يؤدي إلى “أزمة دستورية” لها عواقب على الأسواق المالية وأسعار الفائدة.





وفي مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC News ، قالت الوزيرة الأمريكية: إن مفاوضات سقف الديون يجب ألا تتم على أنها “مسدس على رأس الشعب الأمريكي” ، وكررت تحذير المشرعين من أن الحكومة قد تدفع فواتيرها فقط حتى أوائل يونيو دون زيادة. الحد الذي ضربته الحكومة في يناير.



ومن جانبه دق نائب وزير الخزانة والي أديمو ناقوس الخطر اليوم الأحد بشأن مخاطر التخلف عن السداد خلال مقابلة مع على قناة MSNBC.



وقال أدييمو: “التخلف عن السداد كارثي بالنسبة للولايات المتحدة.” “إذا تخلفنا عن سداد ديوننا ، فسيكون لذلك تأثير رهيب على أسعار الفائدة”.



وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي بعد أيام مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كلفن مكارثي، وزعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وكبار الديمقراطيين ، ليبدأ مفاوضات محمومة قبل أسابيع قليلة من نفاد أموال الولايات المتحدة لدفع فواتيرها.



مفاوضات لحلها



وكنت محلية “The Economist” البريطانية تحدثت أن “بلوغ الدين العام الأمريكي مستوىً قياسياً، يضع الولايات المتحدة بمواجهة التخلّف عن السداد، أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهذان الاحتمالان يهددان الاقتصاد العالمي”.



وتحدثت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أيضاً عن أنّ البنوك الأميركية، اقترضت مبلغاً قياسياً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أزمة انهيار “سيليكون فالي”.



وبحسب التقارير، فإنّ حجم الاقتراض سجّل مبلغاً قياسياً متجاوزاً حاجز الـ 111 مليار دولار الذي تم الوصول إليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.



وكان الرئيس الأمريكي اتّهم أعضاء الحزب الجمهوري، باحتجاز الاقتصاد الأميركي ‏‏”رهينة”، برفضهم تمرير زيادة حدّ الدين، ما لم يوافق هو أوّلاً على إجراء تخفيضات صارمة لميزانية البلاد.‏